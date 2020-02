Estados Unidos: Trump despide a dos funcionarios que testificaron en su contra en investigación

A penas dos días después de haber sido absuelto por el Senado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, despidió a dos miembros del gobierno que dieron testimonios clave durante la etapa de investigación que derivó en el juicio político en su contra.

El primero fue un teniente coronel que se desempeñaba en el Consejo de Seguridad Nacional en la Casa Blanca. El abogado de Alexander Vindman lo calificó como un acto de venganza por parte del presidente.

Pero eso no sería todo, horas más tarde, el embajador ante la Unión Europea, Gordon Sondland, también fue removido de su cargo. "Me informaron hoy que el presidente tiene intención de retirarme de forma inmediata como embajador de Estados Unidos en la Unión Europea", dijo Sondland en un comunicado difundido por The New York Times.

Cabe mencionar que Trump fue absuelto el último miércoles de los cargos de abuso de poder y obstrucción del funcionamiento del Congreso: estos delitos están relacionados al llamado de Trump al presidente de Ucrania en el que le instó investigar a su rival político Joe Biden.