Maduro: “no nos engañemos, hay cosas que están mal y no son por culpa de Donald Trump”

Frente a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro sorprendió con un discurso diferente al referirse a la crisis social, política y económica que vive su país. El mandatario hizo mea culpa frente a estos problemas. "Debemos de cambiar", dijo en su disertación para este 2020, que según lo calificó como el año de "la recuperación de Venezuela".

"Lo dije con mucha fuerza, no permitamos que nadie nos caiga coba. No nos autoengañemos, hay cosas que están mal y no es por culpa de Donald Trump, es por culpa de nosotros y debemos cambiar todo lo que está mal. Debemos levantar una gran fuerza ética moral y espiritual para cambiar a Venezuela para mejor, para bien y es ahora", expresó desde su tribuna.

Y siguió. Dijo que nadie se sienta triste u ofendido, "por eso me atrevo a proponer a la Asamblea Nacional Constituyente, a su presidente Diosdado Cabello Rondón, que asuma y nombre una alta comisión para hacer una profunda reforma del Poder Judicial venezolano y llevar a un cambio de todas sus estructuras”, anunció.