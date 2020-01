Poncho Herrera denuncia que chofer de Uber lo amenazó con un arma de fuego

El actor Alfonso Herrera utilizó su cuenta de Twitter para dar a conocer la terrible experiencia que vivió al abordar un vehículo de Uber en Estados Unidos.

''Hoy experimenté una situación sumamente lamentable con un conductor de Uber. Espero tomen cartas en el asunto, ya que no es algo menor. Estoy dispuesto a colaborar con ellos para hacer una investigación minuciosa para que esto no le vuelva a suceder a ningún otro cliente'', escribió.

Horas después detalló que estuvo a punto de ser atacado con un arma de fuego ante la negativa de cancelar el viaje.

''Chofer de un Uber que iba a tomar en Estados Unidos me pide que cancele el viaje. Al decirle que debe hacerlo él, amenaza con sacar su pistola si no me largo'', agregó.

El también cantante aseguró que está dispuesto a colaborar con la compañía para realizar una investigación, ya que no desea que un incidente similar le suceda a otro cliente.