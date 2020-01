Video revela cómo dos misiles de Irán derribaron avión

No fue uno, sino dos los misiles de Irán que derribaron el avión ucraniano que viajaba con 176 personas a bordo. Así reveló un video publicado por The New York Times. Las imágenes muestran el primer impacto de un primer proyectil contra la aeronave.

23 segundos después, otro proyectil termina por desestabilizar al avión, que minutos más tarde cayó a tierra envuelto en llamas. Irán aseguró que confundió al Boeing 737 ucraniano con un misil, pues no respondió a las advertencias previas.

El presidente, Hasán Rohaní, calificó el hecho como un “error muy doloroso e imperdonable”. El régimen anunció las primeras detenciones de los responsables. Sin embargo, no mencionó la cantidad de arrestados ni sus identidades.

La tensión entre Washington y Teherán continúa. Un nuevo ataque de misiles se reportó en la base iraquí de Al Tayi, que alberga también tropas estadounidenses, sin informes de daños materiales o pérdidas humanas hasta ahora.

Por otro lado, Francia y Reino Unido amenazaron a Irán con abandonar también el pacto nuclear y aplicar así sanciones en su contra, si el régimen avanza con su plan nuclear.