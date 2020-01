VIDEO: se hundió parque infantil construido sobre un estacionamiento

Un parque infantil situado sobre un estacionamiento subterráneo se hundió la mañana de ayer, en una urbanización de edificios en la ciudad de Santander, en España. El parking tenía una capacidad para unos 500 autos.

En un primer momento se temía que alguna persona pudiera haber quedado atrapada bajo los escombros, pero se confirmó que no ha habido víctimas que lamentar. El suceso se registró 6.30 a.m. por lo que no había niños en el parque.

Las autoridades han pedido esperar que los técnicos señalen las causas del hundimiento, aunque cree que podría haberse debido al “peso” de la tierra, que se ha incrementado por el agua caída en los últimos meses.