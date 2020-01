Tenista sufre ataque respiratorio por humo de incendios en Australia: "Tenía miedo de colapsar"

Los altos niveles de contaminación en el aire como consecuencia de los incendios ​forestales afectaron a la celebración del Open de Australia de tenis: las deportistas no podían respirar por lo que se debió cancelar la actividad deportiva.

Una de las más afectadas fue la tenista serbia Dalila Jakupovic quien se vio obligada a retirarse debido a un severo ataque de tos durante un partido de la fase previa del campeonato.

Jakupovic, había solicitado asistencia médica por problemas respiratorios varias veces durante el partido, pero al final del segundo set no pudo más y cayó de rodillas, tras esto no pudo retomar el juego. "Simplemente no podía respirar", dijo a CNN. "Tuve un ataque de pánico porque no podía respirar. Debo decir que fue muy difícil. Fue uno de mis partidos más difíciles".

Otras tenistas, como la canadiense Eugenie Bouchard o la china Xiandi You, también se vieron afectadas por la pésima calidad del aire que registra Melbourne. Autoridades de la ciudad, capital del estado de Victoria, han tenido que cerrar piscinas al aire libre y algunas playas, además de cancelar la jornada de carreras de caballos, entre otras medidas.