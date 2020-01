Rafael Correa envía mensaje a Evo Morales: "Ánimo, resistiremos y venceremos"

Para el expresidente de Ecuador, "es increíble" que al boliviano no le reconocieran el triunfo en las elecciones, le dieran un "golpe de Estado" y tenga una orden de prisión.

El expresidente de Ecuador Rafael Correa le transmitió al exmandatario de Bolivia Evo Morales su apoyo ante el "golpe de Estado" que asegura sufrió en noviembre pasado y ambos lanzaron fuertes críticas a Estados Unidos.

"Ánimo, Evo, resistiremos y venceremos. Ten cuidado, con todo cariño te lo digo", dijo en conexión telefónica con el estudio de la Radio Nacional de Argentina, en Buenos Aires, donde el boliviano estaba siendo entrevistado.

Para Correa, "es increíble" que al boliviano no le reconocieran el triunfo en las elecciones del pasado 20 de octubre, le dieran un "golpe de Estado" y tenga una orden de prisión "que no le permite entrar en su propio país".

Presionado por las Fuerzas Armadas, entre disturbios en las calles, Morales dimitió el 10 de noviembre tras publicarse un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) que advertía de "graves irregularidades".

Por último, Rafael Correa, que reside desde 2017 en Bélgica, consideró necesario que una misión de expertos, no la OEA, diga "si hubo fraude o no, con un verdadero muestreo". "Estas cosas no pueden quedar en el aire", agregó.