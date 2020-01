Maltrato animal: burro es obligado a beber cerveza por la nariz tras haber ganado carrera

En el Festival del Mango, en Colombia, un indignante acto contra un animal se ha viralizando denunciado el maltrato: un burro fue obligado a beber cerveza por la nariz tras haber ganado una carrera.

En el video, se ve a una mujer que porta una botella de cerveza e intenta que el animal la beba, cuando el burro se niega, ella introduce el líquido por los orificios de la nariz. “Muñeco”, como se le conoce al animal, acababa de ganar una carrera en la que su dueña recibió de premio 150 mil pesos.

Sobre este hecho, las autoridades colombianas se manifestaron: "El gobernador Nicolás García rechazó tajantemente el maltrato animal y anunció que esta misma semana impulsará la creación de un Instituto Departamental para la protección animal”, escribieron en la cuenta oficial de Twitter del departamento de Cundinamarca.

En tanto, la protagonista del bochornoso hecho, y dueña del burro, pidió disculpas y comentó que “a veces yo me tomaba una cerveza y le dejaba a él un sorbito. Es la manera que yo lo consiento". No obstante, María Luisa admitió su culpa y aseguró que su intención no era "causarle daño”.