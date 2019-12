¿Intercambio de regalos en la oficina?: reglas básicas para regalar sin ofender a tu “amigo secreto”

Como es costumbre, muchos trabajadores aprovechan la época de Navidad para organizar reuniones de integración en los lugares donde laboran, entre cual se encuentra el conocido intercambios de regalos.

Si eres una de las personas que participará en el juego navideño de este año, te dejamos seis consejos de oro que debes seguir para no incomodar a algún compañero.

1. Es opcional

Invita a todos a participar en el intercambio, pero no obligues a nadie. Respeta la decisión de las personas para abstenerse (que puede deberse a razones religiosas, personales y hasta económicaseconómico).

2. Pon un límite de costo

Fijar un límite de gastos es una gran manera de definir parámetros para los regalos. Esto le da a todos una guía para elegir regalos más fácilmente. Esta práctica también reduce la desigualdad en los obsequios que pudiera causar resentimiento (¿Nunca te han dado una taza cuando tú invertiste tiempo y dinero en un gran regalo?).

3. Haz un poco de “espionaje”

Sorprende a tus amigos de la oficina con un regalo que les guste investigándolos un poco. Aprende cuáles son sus intereses, aficiones, metas, gustos y disgustos. Casi siempre las personas muestran su personalidad en la forma en la que decoran sus lugares de trabajo, lo cual puede darte grandes pistas. También puedes aprovechar para invitar a tu colega a comer y aprender más sobre él. De esta manera, le darás una sorpresa y fortalecerás una alianza laboral.

4. Evita ser muy personal

Pese a que es muy bueno dar un regalo que se ajuste a los gustos de las personas, debes evitar caer en obsequios demasiado personales. Evita las rosas, la lencería o cualquier tipo de ropa íntima (a menos que como grupo hayan acordado en intercambiar ropa interior graciosa), cosméticos o colonias. Hay quien considera que los productos de tabaco y alcohol también son inadecuados para el intercambio de la oficina. En todo caso, es más seguro dar tarjetas de regalo u objetos relacionados con el trabajo.

5. No trates de “hacerte el chistoso”

El sentido del humor de una persona puede mortificar a otra. Trata de evitar regalos que tengan que ver con chistes privados, no quieres insultar a las demás personas en la mesa que no entenderán el sentido de la broma. Mejor escoge un regalo que la otra persona aprecie y use.

6. Da las gracias

Sin importar lo que te den, siempre debes de agradecer el gesto. Una respuesta verbal es buena, pero es más apreciado dar un regalo o devolver el favor con una tarjeta de agradecimiento. Pero recuerda, nada te obliga a dar responder con otro regalo cuando alguien te sorprende con un presente. No obstante, no estaría de más tener algunos pequeños regalos (como dulces con una tarjetita) en tu escritorio por si se ofrece.