Esta reina de belleza fue despojada de su corona por tener un hijo

Verónika Dudusenko ganó el concurso de belleza Miss Ucrania 2018. Sin embargo, horas después se enteró que quedó descalificada por que las reglas del certamen no permitían participantes que estén casadas o que tengan hijos. Según un medio internacional, la modelo tiene un bebé.

Miss Mundo, que está asociado con la competencia nacional Miss Ucrania, dijo que en un comunicado que Didusenko "dio información falsa en su solicitud" y que "fue descalificada por la organización de Miss Ucrania de acuerdo con sus reglas".

Por su parte, la abogada de la reina de belleza, Sharin Marker, aseguró que argumentarán que las sensibilidades culturales no deberían ser las bases para la discriminación.

"Me sentí tan humillada e insultada porque estas reglas son discriminatorias y no tienen lugar en el siglo XXI y no tienen lugar cuando las mujeres pueden exitosamente balancear sus carreras y la maternidad (...) Es una regla muy arcaica que no puede existir hoy en día", dijo la modelo.

Se sabe que sus abogados ya alistan una demanda para llevar su caso hasta la Corte del Reino Unido.