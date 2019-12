Plácido Domingo habló sobre las denuncias de acoso sexual en su contra

Plácido Domingo habló por primera vez sobre las denuncias de acoso sexual en su contra. En Estados Unidos, 20 mujeres señalan que el artista les ofreció papeles y trabajo en distintas obras a cambio de favores sexuales, las que se negaban a sus requerimientos les arruinaba la carrera.

El respecto, el tenor dijo que otras personas tomaban las decisiones sobre los repartos de las obras. “Nunca me involucré en los contratos” aseguró. Asimismo, señaló que “jamás” ha obstaculizado “el camino a nadie” y que tampoco “lastimaría” a ningún cantante.

En la misma línea, José Plácido Domingo Embil, de 78 años, señaló que ha sido “galante”, pero “siempre en los límites” de la caballerosidad, el respeto y la sensibilidad. Jamás he faltado el respeto a nadie, indicó

Afirmó también que aquellos que lo conocen saben que “nunca” se ha comportado de la manera en la que lo han pintado. “La acusación y la sentencia vinieron de la mano y no hubo nada que hacer, más que guardar la calma y el silencio hasta que pasó el furor”, lamentó.

Sobre el origen de las acusaciones, el cantante de ópera reconoció que no sabe “cuál es” y criticó que la credibilidad que se concede a esas acusaciones “es automática”. Me he sentido juzgado, sentenciado y condenado. Pero no he sido acusado de ningún delito”, aseguró.