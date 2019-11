Michael Bloomberg se postula como precandidato presidencial de EEUU

El multimillonario y exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, anunció este domingo su candidatura con el Partido Demócrata a las elecciones presidenciales del 2020, en Estados Unidos.

Bloomberg de 77 años hizo el anuncio a través de un sitio web de su campaña, en donde publicó un comunicado escrito donde señala que sería el único capaz de derrotar a Donald Trump.

"Me postulo para presidente para derrotar a Donald Trump y reconstruir América", escribió el candidato. "Creo que me combinación única de experiencia en negocios, gobierno y filantropía me permitirá ganar y liderar", señala el comunicado.

Cabe resaltar, que Michael Bloomberg, es fundador y propietario mayoritario de Bloomberg LP, compañía matriz de Bloomberg News. El anuncio se realiza 10 semanas antes de que comience la votación primaria.