Un canguro ataca violentamente a mujer que paseaba a su perro

En Australia, una mujer sufrió el brutal ataque de un canguro mientras paseaba a su perro. Según informaron los medios internacionales, Dina se hizo la muerta para salvarse de los golpes.

La brutal agresión ocurrió en la ciudad de Wodonga, región de Victoria. La víctima explicó a los medios que se topó cara a cara con el enorme animal, luego de dejar a su mascota sin correa.

''Subí corriendo por el terraplén para tratar de sacar a mi perro de allí. Algo me hizo dar la vuelta; me atacó por detrás y me tiró al suelo. Me arrancó parte de mi pierna y ahora sé que si no me hubiera dado la vuelta probablemente me habría destripado'', contó la mujer.

''Empezó a golpearme y a saltar sobre mí y me hice la muerta. Esperé a que termine, no había mucho por hacer'', agregó. Según los lugareños, en la zona hay letreros que aconsejan a los dueños de los perros que mantengan a sus mascotas atadas.

Finalmente, las autoridades advirtieron a los propietarios a estar muy atentos durante el verano porque las condiciones secas obligan a los canguros a estar más cerca de sus hogares.