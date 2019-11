Evo Morales: "Retiro mi candidatura si me dejan terminar mi mandato"

Foto Bloomberg: Evo Morales, exilio en México

En una reciente entrevista con la cadena Al Jazeera, el expresidente de Bolivia y hoy exiliado, Evo Morales, manifestó que está dispuesto a retirar su candidatura en unas nuevas elecciones generales, siempre y cuando le dejen terminar su mandato como jefe de Estado.

“No sé por qué tanto miedo a Evo, no quieren que participe; no importan, está bien, todo por la vida, por la democracia; retiro mi candidatura, nunca me he aferrado, pero deberían dejarme terminar mi mandato, ¿se entiende?”, sostuvo desde su exilio en México.

En otra parte del diálogo, Morales dio a entrever que pronto regresará a su país. "No puedo estar fuera de Bolivia. Estoy acostumbrado a estar con la gente como líder sindical y como presidente, a hacer mi trabajo", dijo.