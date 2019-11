Niño se rapa la cabeza para que su amigo con cáncer ''no sea el único sin cabello del colegio''

''Me sentía triste y no quería que se sintiera solo'', expresó el pequeño héroe.

¡Tierno gesto! Un niño de siete años se rapó la cabeza para que su compañero de clase, enfermo de cáncer, no fuera el único sin cabello de la escuela.

La acción del pequeño dio la vuelta al mundo. Todo comenzó cuando a Tommy-Lee Hetherington, le diagnosticaron leucemía el año pasado. Tras perder su pelo por el tratamiento contra su enfermedad, un compañero de su colegio, Olly Spencer, decidió rapárselo. Desde ese momento, los niños se han convertido en amigos inseparables.

Pero el joven Olly no se dio por vencido. Consiguió recaudar 1.200 libras (unos 5 mil soles) para una organización benéfica que ayuda a otros jóvenes enfermos.

"Cuando Tommy-Lee no tenía pelo, me sentía triste y no quería que se sintiera solo. Quería ayudarle porque tiene cáncer y quería que el cáncer desapareciera. Somos los mejores amigos y siempre nos cuidamos en todo lo que hacemos. Siempre será mi mejor amigo y lo apoyaré siempre que pueda", señaló el niño.

La madre de Tommy-Lee también explicó que cuando les dieron la triste noticia cambió todo en la familia: "Nos devastó y cambió nuestras vidas de la noche a la mañana. Comenzó la quimioterapia inmediatamente".