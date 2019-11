Mujer queda devastada al descubrir que su pastel de bodas era de tecnopor

Una pareja de novios pasó el peor día de sus vidas durante su boda. Ellos fueron estafados y al darse cuenta, la novia no lo soportó más y estalló en llanto.

Shine Tamayo, de 26 años, y su esposo Jhon Chen de 40, pagaron 140 mil pesos filipinos, es decir, alrededor de unos 2,671 dólares a una 'wedding planner' para que les provea la comida y decoración para su recepción de su ansiado matrimonio.

Cuando llegaron a la iglesia donde la feliz pareja se casaría, descubrieron que habían sido estafados cruelmente, ya que sus invitados no tenían nada que comer, por lo que se vieron forzados a comprar comida de un restaurante cercano.

Tras el bochornoso incidente, los novios llegaron al hotel donde se celebraría su fiesta. La recién casada se disponía a cortar el pastel de bodas, y se llevó la sorpresa de que estaba relleno de tecnopor, esto hizo que ella rompiera en llanto.

Tanto la novia como la 'wedding planner' fueron llevadas a la comisaría para dar su versión de los hechos. ''A la mujer que le pagamos para que prepare la comida arruinó mi boda por completo. Es una mentirosa. Siempre nos pedía más dinero y siempre le dimos lo que necesitaba porque quería que mi boda fuera perfecta'', dijo la novia.

''No aceptaré una disculpa de ella, ya que no será suficiente. Ella tiene que ir presa porque arruinó mi boda. Nunca me había sentido tan humillada en mi vida. Se suponía que sería uno de mis recuerdos más preciados para el resto de mis días, pero es el peor'', agregó.