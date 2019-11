Morales dijo no “entender” por qué no se permitió aterrizaje de avión en Lima

El expresidente boliviano, en declaraciones al diario El País, cuestionó que el Gobierno de Vizcarra no haya autorizado que el avión que lo trasladaba a México recargue combustible en nuestro país.

Evo Morales, expresidente de Bolivia, cuestionó este miércoles 13 de noviembre que el Gobierno de Martín Vizcarra no haya permitido que el avión que lo trasladaba a México, donde se le concedió asilo, aterrice en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para recargar combustible.

En declaraciones al diario El País de España, Morales agradeció, de otro lado, la disponibilidad que tuvieron Paraguay y Brasil para permitir que la aeronave del Estado mexicano, en la cual viajaba, aterrice en su territorio.

“Respeto y doy muchísimas gracias a Paraguay y a Brasil. México, obviamente, me salvó la vida. No puedo entender cómo Perú, con quien tenemos tanta amistad, con quien compartimos la misma historia, no permitió que el avión pudiese aterrizar en Lima”, afirmó.

El martes, el canciller Gustavo Meza-Cuadra, contó que pidió a su homólogo mexicano, Marcelo Ebrard, considerar otras opciones para el traslado de Morales, luego de que este le solicitara hacer una escala técnica en nuestro país.

Meza-Cuadra explicó que, aunque el avión que llevaría al expresidente a México debía volver directamente, durante la madrugada se le pidió el permiso para aterrizar en suelo peruano. Una versión distinta a lo expuesto por el canciller mexicano.

Ebrard sostuvo en conferencia de prensa que el Gobierno peruano dijo que por “valoraciones políticas” no podían recargar combustible para retornar a México.