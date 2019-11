Evo sobre su reiterada postulación: “No tengo por qué arrepentirme, acepté con fuerza y alegría”

Evo Morales conversó en exclusiva con el País de España, desde la ciudad de México, donde actualmente se encuentra refugiado como asilado político tras haber renunciado a la presidencia de Bolivia en medio de serios cuestionamientos de haber cometido "fraude" electoral".

En una de las preguntas, se le consultó si se arrepentía de haber postulado nuevamente en las elecciones generales. "No tengo por qué arrepentirme. Acepté con fuerza y alegría que fueron mis hermanos los que me dijeron: “Tu vida no depende de ti, depende del pueblo”. Mientras haya vida, seguiré en política", expresó desde la sala de un edificio en el país de Manuel López Obrador.

Consultado si regresaría a su país pero no para ser candidato sino pacificar, Morales coincidió con la pregunta y señaló que está dispuesto a hacerlo. "He renunciado y sigue la violencia".

Atribuyó como verdadero fraude a la denuncia de la Organización de los Estados Americanos (OEA). "Durante dos semanas, se va intensificando y el golpe se consuma cuando la Policía se amotina y pasa a ser golpista. Pedimos un diálogo con los cuatro partidos que tienen representación parlamentaria", dijo.