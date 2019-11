VIDEO: así giran realmente los planetas del Sistema Solar

James O’Donoghue es un científico planetario que, publicó recientemente en YouTube un video animado que compara las rotaciones de todos los planetas, mapeados o parcialmente mapeados, del Sistema Solar. En total son 10 los cuerpos celestes que se pueden observar en el material audiovisual, incluyendo a dos planetas enanos, Ceres y Plutón.

"No puedo decir que está mal hecho, lo que pasa es que a veces hay deficiencias. Eso se ha dado por una pelea de gatos que ha habido. Por el peso, como esos son livianos, se ha caído. Yo no soy especialista, no podría decir que está mal hecho", señaló sobre el mejoramiento del techo que costó cerca de 300 mil soles.

La animación muestra que la gran mayoría de los planetas gira en sentido opuesto a las agujas del reloj, a diferencia de Venus y Uranio, que lo hacen en sentido contrario debido a su rotación retrógrada. Aunque compartan el sentido de la rotación, estos se diferencian entre sí en su inclinación, ya que Venus se encuentra inclinado boca abajo, a unos 177 grados, mientras el eje de Urano se mantiene perpendicular a su plano orbital.

Tres de los planetas, Mercurio, Venus y Plutón tardan varios días en completar su rotación, a diferencia del resto, que la completan en un día o menos. En lo relativo a su inclinación, Mercurio, Ceres y Júpiter se mantienen prácticamente rectos, al contrario que los siete restantes.