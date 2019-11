EEUU: el testimonio del loretano que fue rociado con ácido en el rostro

Hace unos días el peruano Mahud Villalaz, nacido en Iquitos (Loreto) fue víctima de un ataque con ácido en el rostro que le propinó un ciudadano estadounidense en los exteriores de un restaurante de Wisconsin (EEUU) porque no quería dejar que el loretano parqueara su vehículo.

Villalaz, quien también es ciudadano americano contó en exclusiva a una radio local los insultos que recibió de parte del atacante que ha sido identificado como Allen Blackwell (61), y que además, no ha recibido ningún apoyo de él.

"Comenzó a insultarme, a decir que regrese a mi país [...] sacó una botella y me preocupé, algo me dijo que algo pasaba", contó. Sin embargo, el peruano lo ignoró, subió a su carro, se movió hacia más adelante y regreso rumbo al local. "Le dije que los indios americanos han tenido más tiempo aquí [...] que todo el mundo ha emigrado", relató.

"Corrí al restaurante a lavarme la cara, porque me quemaba bien horrible, el ojo me ardía mucho. Yo sabía que me había echado algún tipo de ácido, porque quemaba y olía a lejía", contó Villalaz.