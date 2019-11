Periodista descubrió que tiene cáncer de mama durante trasmisión en vivo

La periodista de un periódico estadounidense. Ali Meyer, descubrió que padecía cáncer de mama. Lo insólito de este caso es que se dio cuenta de que sufría de esa enfermedad, a través de una transmisión de Facebook.

Como en cada octubre, se conmemora el mes de concientización por el cáncer de mama. El objetivo de Meyer era que seguidores conozcan cómo luchar contra enfermedad. No obstante, en medio de la trasmisión que ella misma publicó en su cuenta en octubre de 2018, la propia periodista descubrió que poseía este tipo de cáncer.

''Pensé que podría animar a algunas mujeres a programar la suya'', escribió Meyer. Además, contó que no tenía ningún tipo de preocupación, pues no tenía antecedentes familiares o hábitos pocos saludables en su vida. ''Sin bultos, sin antecedentes familiares; no hay ninguna razón para pensar que mi mamografía revolucionaría mi vida'', aseguró.

Meyer viene luchando contra el cáncer desde hace un año y ha decidido contar su historia en el periódico para el que trabaja. ''Nunca olvidaré ese día. Nunca olvidaré cuando se lo conté a mi marido y a mis hijas'', explicó.

La periodista se sometió a una mastectomía con preservación del pezón y del lado derecho. Gracias al diagnóstico temprano, ella pudo combatir con orgullo a la enfermedad.