Unesco obliga poner ropa interior a esculturas para "no herir la sensibilidad del público"

El artista defiende su obra, asegurando que su intención no era darle algún toque sexual. El hecho provocó inmediatamente indignación en muchos usuarios de redes sociales.

Algunas estatuas del artista francés Stephane Simon tenían cubiertas sus 'partes íntimas', durante una exposición celebrada en la sede parisina del organismo.

En la exhibición 'In Memory of Me' (En memoria mía) las estatuas expuestas en la sede de la Unesco en París estaban vestidas con ropa interior blanca para ocultar sus 'partes íntimas'.

Aunque la exhibición no tenía connotaciones eróticas, representa a varias figuras desnudas en posturas de selfi, tema principal de la exposición. Según los medios internacionales, la Unesco había contactado al artista para que presentara sus obras, pero pocos días antes de la apertura le pidió que las tape con ropa interior cubriendo su sexo para "no herir la sensibilidad del público".

La información provocó inmediatamente indignación en muchos usuarios de redes sociales, que no dudaron en objetar la medida.