El conmovedor mensaje de una mujer a su hijo minutos antes de que fuera asesinado

En Inglaterra, una mujer, identificada como Andreea Stefan, escribió en su cuenta Facebook un enternecedor mensaje, que minutos después se volvería sombrío y escalofriante.

''Le pedí a Dios que me mandara a un hombre que siempre me amara. Así que me dio un hijo'', escribió la madre de 21 años.

Minutos después, ella y su hijo, de solo tres semanas, de nacido fueron acuchillados brutalmente por su pareja y padre del pequeño.

El mensaje fue publicado a las 1:34 p.m., solo 31 minutos antes de que los servicios de emergencia fueron llamados a la casa familiar y encontraron a Andreea y a su hijo Andrei con graves lesiones causadas por arma blanca.

El pequeño no resistió las heridas y murió. Su propio padre, el presunto agresor, fue identificado como Denis Erdinch Beytula de 27 años. El hombre permanece en custodia y enfrenta dos cargos por intento de asesinato.

En tanto, Andreea permanece en el hospital pero se encuentra estable. Hasta el momento se desconoce la causa que llevó al joven a cometer tal atrocidad. Las autoridades darán más detalles cuando haya un avance significativo en las pesquisas.