Bad Bunny ofreció charla a estudiantes de la Universidad de Harvard

El popular cantante Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny, ofreció una charla a aspirantes y estudiantes músicos y creativos de la prestigiosa Universidad de Harvard, en Estados Unidos.

El ‘professor Benito M’, como lo denominaron los estudiantes, habló con los universitarios sobre el activismo y la protesta dentro de su música. Además trató sobre su propuesta sin género en una música como el trap y explicó cómo crear espacios artísticos socialmente inclusivos.

La charla fue dirigida por la profesora Petra Rivera-Rideau, autora del libro “Remixing Reggaeton: The Cultural Politics of Race in Puerto Rico”. Según su relacionista Wanda Troche, unos 450 estudiantes asistieron al evento, el mismo que pertenece a la serie mensual Uncut de No Label.

El siguiente video muestra cómo fue el recibimiento del ‘Conejo malo’ en la casa de estudios.