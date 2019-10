Argentina: mujer 'resucita' momentos antes de su velatorio

Sucedió en Argentina. Una anciana que había sido declarada muerta por un hospital de la provincia de Buenos Aires, volvió a respirar ese mismo día mientras era trasladada hacia su entierro y momentos antes de ser colocada en un ataúd.

María Muñoz, había sido declarada oficialmente muerta, tras las firmas de las autoridades médicas en su acta de defunción. El procedimiento a continuar era trasladar el cuerpo de la mujer hacia el velatorio, donde allegados de la fallecida aguardaban para despedirla.

Pero cuando la mujer arribó a la funeraria, el personal del lugar advirtió que la supuesta difunta todavía "respiraba". De inmediato, los trabajadores del lugar llamaron a un ambulancia que, al llegar, corroboró los signos vitales de la mujer. Inmediatamente fue trasladada de nuevo al hospital.

El nosocomio que certificó el fallecimiento de Muñoz aún no revela información sobre lo sucedido. Asimismo, los hijos de la octogenaria admitieron estar "sorprendidos" y a la espera de una explicación oficial por parte de las autoridades médicas que confirmaron la muerte de su madre.

"Esta gente no tiene sangre en las venas para dar por muerta a alguien que no lo está. Yo estoy shockeada, no es fácil superar lo que pasó porque ni en películas lo vi. Lo que nosotros vivimos ni en una película de terror se vio", fue el enfático testimonio de la hija de María Muñoz.