Bolivia: Evo Morales ganaría en primera vuelta al 98% del conteo

El presidente de Bolivia, Evo Morales, tendría una ligera ventaja para ser ganador en la primera vuelta electoral, según el último recuento de votos al 98.42%. El mandatario, del Movimiento al Socialismo, cuenta con el 46.83%, frente al 36.7% de su opositor, Carlos Mesa, de la alianza Comunidad Ciudadana.

Con un 10.13% más que su rival, Morales se impondría en primera ronda. Según el sistema electoral boliviano, la victoria es para el candidato con al menos el 50% más uno de los votos o el 40% con 10 puntos de ventaja sobre el segundo.

Si no se alcanza estas cifras, los dos más votados van a segunda vuelta. Las únicas actas por computar pertenecen a la región de Chuquisaca, donde está la capital del país, Sucre, con un 70.40% de sufragios escrutados.

En el departamento amazónico de Beni el cómputo se detuvo al 99.69%, ya que se deberá repetir la votación en unas pocas mesas. No se ha dado más detalles. Mientras Mesa ha advertido que no reconocerá un resultado que no lo lleve a la segunda vuelta, Morales denunció un intento de “golpe de Estado”.

En tanto, las protestas continúan en el país desde el lunes, con incendios en las sedes del órgano electoral en varias regiones, enfrentamientos entre partidarios y detractores del presidente, así como la policía.