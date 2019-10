EEUU: Trump asegura que es el único presidente que dona todo su sueldo

Donald Trump declaró que es el único presidente de los Estados Unidos que dona todo su sueldo. "Vean si Obama o alguno de sus favoritos lo ha hecho, no lo creo, soy el único", enfatizó.

Donald Trump declaró que es el único que dona todo su sueldo como presidente de los Estados Unidos. El mandatario dijo que son alrededor de US$ 450 mil los que recibe y designa a alguna causa caritativa, aunque no quiso especificar.

En entrevista con CNN, Trump enfatizó que "le sorprende que ningún otro mandatario done su salario". En esa línea, no quiso perder la oportunidad de arremeter contra sus opositores: "vean si Obama o alguno de sus favoritos lo ha hecho, no lo creo, soy el único, a excepción quizás de George Washington".

El Jefe de Estado también recordó una oportunidad en la que iba a prestar una de sus residencias para atender una emergencia.