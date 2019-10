Luchador de la UFC se saca un 'ojo' durante entrevista en vivo

En una entrevista en vivo para el podcast 'Believe You Me', Michael Bisping, excampeón de peso mediano de la UFC, sorprendió a todos sus seguidores al sacarse un implante de ojo frente a la cámara.

El luchador contó que sufrió un desprendimiento de retina durante una pelea contra Vitor Belfort, hace seis años, en Brasil.

Asimismo, indicó que después de perder el ojo, protagonizó 11 peleas más y alcanzó importantes victorias. En 2015, derrotó al legendario Anderson Silva, el año siguiente obtuvo el oro en peso mediano contra Luke Rockhold y luego defendió el título contra Dan Henderson.

"Mi visión era prácticamente inexistente desde 2013 (…) La gente siempre me pregunta: '¿Cómo peleaste con un solo ojo?'. Y siempre digo: ¡Con gran dificultad!", expresó Bisping.