Lula da Silva sobre Perú: la democracia es la única forma de resolver las crisis políticas

El expresidente de Brasil se refirió a la situación política de Perú y rechazó la decisión de Vizcarra. "Si la orquesta no funciona bien, no culpamos al violín, culpamos al director".

El expresidente de Brasil, Lula da Silva se refirió a la actual situación política de nuestro país e indicó que esta debe solucionarse con nuevos comicios, así lo hizo saber durante una entrevista a un medio ruso.

Desde prisión, donde se encuentra recluido por actos de corrupción, Da Silva enfatizó que “si la situación de Perú es mala, que se convoquen nuevas elecciones. El primer gesto de un presidente de la República que sea responsable no es revocar el mandato de los demás. ¡Revoca el tuyo! Porque si la orquesta no funciona bien, no culpamos al violín, culparemos al director", aseveró.

Asimismo recordó que "en Brasil ya se ha cerrado el Parlamento, igual en otros países", pero indicó que, en su opinión, "la democracia es la única forma de resolver la crisis política".