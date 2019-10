Kylie Jenner confirma que terminó su relación con Travis Scott

Tras dos años de relación, la menor del clan Kardashian, Kylie Jenner decidió ponerle fin a su romance con el rapero Travis Scott, quien es padre de su hija Stormi. Fue ella misma quien se encargó de confirmar la noticia a trav´pes de sus redes sociales.

Fuentes cercanas a la pareja confirmaron que ambos famosos decidieron "darse un tiempo" por problemas de confianza dentro de la relación, como consecuencia de "sus estilos de vida".

La socialité también se pronunció sobre imágenes que la vinculan con su ex Tyga y desmintió haber pasado la noche con él tras salir de una fiesta en Los Ángeles (Estados Unidos).

“El Internet hace que todo 100 veces sea más dramático que lo que realmente es. No hubo ‘cita a las 2 am con Tyga’. Me ven dejando a dos de mis amigos en un estudio en el que él estaba”, indicó inicialmente en su mensaje Kylie Jenner.

“Travis y yo estamos en grandes términos y nuestro foco principal en este momento es Stormi‼️! Nuestra amistad y nuestra hija es nuestra prioridad”, finalizó el texto la millonaria más joven según la revista Forbes.