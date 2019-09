¿Dónde está el cuerpo de José José? Hijos del cantante no encuentran su cadáver

Luego de conocer la muerte del cantante José José, su hija Sarita Sosa y su esposa Sara Salazar dieron a conocer que los restos del cantante se quedarían en Miami (Estados Unidos) para ser velados. Sin embargo, la exrepresentante del 'Príncipe de la Canción', Laura Núñez, reveló que no saben en dónde está el cuerpo del intérprete de "El triste".

"Vamos a investigar si de verdad está muerto porque su cadáver no está en ningún lado, no está en el hospital, no está en las funerarias, los de prensa de allá no saben, imagínate, la funeraria está sola, no se sabe si está ahí el cadáver (...) No sé cómo es que no se sepa", indicó Núñez quien trabajó con José José por más de 20 años.

Por otra parte, a la llegada de José Joel (primogénito de José José) a Miami, diferentes medios de comunicación lo interceptaron para preguntarle acerca de su papá, pero fue Ricardo Casares, uno de los reporteros del programa "Venga la alegría" el que le preguntó: "¿Qué le dices al pueblo de México que está llorando la partida de tu papá?.

José Joel, respondió: "México es el lugar donde José José debe estar no entiendo por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, no estamos peleando el dinero, ni la herencia, desde hace más de un año y medio hemos querido saber sobre la salud de mi papá, esta niña ha insistido a hacer las cosas como las ha hecho y aquí estamos", señaló ante diversos medios de comunicación.

