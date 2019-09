Bala perdida mata niña durante enfrentamiento entre policías y delincuentes

En Brasil, vecinos del Complexo do Alemao, una de las favelas más grandes del país, marcharon hoy para pedir al gobierno frenar la ola de violencia, indignados por la muerte de una niña de ocho años víctima de una bala perdida.

Ágatha Sales Félix, fue herida de bala el viernes por la noche, durante un feroz enfrentamiento a tiros entre policías que se encontraban en la favela en un operativo, y presuntos delincuentes, supuestamente traficantes de droga.

La niña llegó a ser atendida en un hospital de la zona norte de la ciudad, pero no resistió a las heridas y falleció a los pocos minutos. Los vecinos de Alemao culpan a la policía por la muerte de la menor.

La policía brasileña, en tanto, confirmó a The Associated Press la muerte de la niña, y dijo que se ha abierto una investigación. No se informó de otros heridos ni tampoco si hubo detenidos por el episodio.