Justin Trudeau: aparecen nuevos videos ‘racistas’ de primer ministro de Canadá

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, continúa en el ojo de la tormenta en plena campaña electoral. Tras pedir disculpas públicas por fotografías donde se le disfrazado de Aladino con la piel pintada de negro, un nuevo video ha generado más críticas por ser considerado racista.

Como se sabe, en Norteamérica es considerado racista desde hace décadas que una persona blanca se pinte la cara para representar a una persona de color.

Las imágenes de Trudeau habrían sido tomadas en el 2001. En el nuevo video se ve al funcionario con la cara pintada de negro, una camiseta y pantalones vaqueros rasgados, haciendo gestos con la cara mientras se ríe.

Horas antes de la difusión del clip, el premier canadiense había explicado ante los medios de comunicación que las primeras fotografías, que generaron polémica, fueron captadas en una actuación escolar cuando era un adolescente.

"He aprendido [con el paso del tiempo] que es inaceptable este tipo de comportamiento. Lo siento profundamente. Estoy muy avergonzado", afirmó. Asimismo señaló que no recordaba la existencia de las imágenes del vídeo. "No es algo que represente la persona en la que me he convertido y lo que represento", lamentó durante su rueda de prensa.