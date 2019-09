Juan Guaidó acusa a Cabello de sabotear mesa de diálogo impulsada por Nicolás Maduro

El líder de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, afirmó que el dirigente oficialista Diosdado Cabello ha saboteado la mesa de diálogo impulsada por Nicolás Maduro y la minoría opositora.

"Entiendo que (Diosdado) Cabello le saboteó su acuerdo entre ellos", dijo al referirse a la prometida reincorporación "inmediata" del oficialismo al Parlamento, que estaba incluido entre los acuerdos parciales que firmaron el oficialismo y un sector minoriario opositor, un retorno que no se produjo esta semana.

"El régimen ya no se pone de acuerdo ni entre ellos, acordaron entre ellos volver al Parlamento, el cual por cierto nunca debieron dejar, yo no los elegí, no voté por ellos y ni votaría nunca por ellos, pero hubo unos ciudadanos que sí", agregó Guaidó

En un acto realizado por el llamado Frente Amplio Venezuela Libre, Guaidó desestimó el alcance de la llamada mesa de diálogo nacional que calificó como "un acuerdo entre ellos" y que, según él, "lo incumplieron en menos de 24 horas".

A su juicio, esta situación revela que el gobernante Nicolás Maduro "no manda" y "no tiene el control" del Gobierno.

Cabe agregar que para Guaidó, el Gobierno de Maduro ya ha intentado "burlarse de la comunidad internacional" con el fallido diálogo en República Dominicana (2016-2018), con el adelanto de las elecciones presidenciales a mayo de 2018 y con los principales partidos y líderes opositores inhabilitados.