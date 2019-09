Periodista afirma que intentó entrevistar a hombre muerto pero "no se encontraba disponible"

En Estados Unidos, un hecho dio la vuelta al mundo por lo insólito que resultaron ser las declaraciones de una periodista.

Se trata de Sara Welch, reportera del canal KTLA de Los Ángeles, quien afirmó durante una trasmisión en vivo que trató de comunicarse con un hombre que había muerto durante una persecución policial, pero este "no se encontraba disponible para hacer comentarios".

La controversial frase de la comunicadora generó gracia tanto en sus compañeros de noticiero como en los ciudadanos que observaban el programa de televisión.

Debido a la ola de las innumerables reacciones, Sara Welch respondió que no se percató en el momento de su error.

"Hola… ughhh, dejé fuera la palabra 'familia', ni siquiera me di cuenta y luego continué con que no estaban disponibles… ughhhh, ninguna buena excusa, no lo supe hasta después", escribió la periodista en su cuenta de Twitter después del increíble error que tuvo al aire.