Tour que revive a Whitney Houston iniciará en enero del 2020

La desaparecida cantante Whitney Houston regresará a los escenarios, pero a través de holograma en el evento ‘An evening with Whitney’.

Aunque el anuncio fue dado en mayo pasado, recién el martes se dio a conocer las fechas de este espectáculo que iniciará en enero y culminará en abril del próximo año.

México será uno de los países privilegiados, al igual que algunas ciudades europeas. Mientras tanto, Estados Unidos, tendrá que esperar hasta otoño del 2020.

En dicho show los fans podrán deleitarse con temas como “I Will Always Love You”, “Higher Love”, “Greatest Love of All”, etc. Además se prevé un musical de Broadway y un nuevo trabajo discográfico con material inédito. (Fuente: El Espectador / La Vanguardia)