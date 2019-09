Eliane Karp: grafican incidente de ex primera dama en corte que negó libertad a Toledo

La ex primera dama, Eliane Karp, protagonizó un bochornoso incidente tras perder los papeles durante la audiencia en la que se evaluaba otorgar la libertad bajo fianza a Alejando Toledo mientras afronta su proceso de extradición.

Debido a la prohibición de las cámaras fotográficas para grabar audios y videos en los juzgados, la ilustradora Vicki Behringer elaboró un boceto para graficar el exabrupto de Karp tras escuchar el fallo del juez federal de Estados Unidos, Thomas Hixson.

La imagen muestra a la ex primera dama levantando el dedo índice gritando airademente contra la decisión del magistrado. Según Reuters, Karp maldijo el dictamen del juez y ninguno de sus acompañantes pudo calmarla por lo que tuvo que ser retirada por la fuerza.

“What the fuck is this trial? It’s a joke! It’s a joke!” (Traducción: ¿Qué mie*** es este juicio? ¿Es una broma? ¿Es una broma?”, fueron las expresiones de Eliane antes de que la saquen arrastrada de la sala. Además gritó que están matando a su esposo y que él morirían en la cárcel.

La periodista Behringer también detalló que a diferencia de otras audiencias, Alejandro Toledo se mostró desencajado con las manos juntas como si estuviera rezando.