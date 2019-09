Desaparición de bosques avanza de forma “devastadora”, advierten científicos

Un grupo de científicos reclamó a la comunidad internacional por no cumplir los acuerdos de la Cumbre del Clima de 2014, que tenía como fin revertir la reducción de bosques.

La tierra continúa perdiendo sus bosques de una forma “creciente” y “devastadora”, así lo denunció un grupo de científicos que reclama a la comunidad internacional, el que no se respetara los compromisos asumidos en la Cumbre del Clima que se realizó en la ONU en 2014. Este evento tenía como fin revertir la dramática situación de la reducción de los bosques en el mundo.

“Cinco años después de la promesa histórica de reducir a la mitad la tasa de pérdida de bosques naturales y restaurar 150 millones de hectáreas de tierras para el año 2020, el estado mundial de los bosques ha empeorado drásticamente”, señaló un documento emitido por la ONG Climate Focus, que lidera una asociación de 25 ONG.

En los últimos 5 años, los países que más han sufrido de pérdidas de bosques son Brasil, Bolivia, Colombia y Perú. De estos destaca la Amazonía brasileña, pues su nivel de deforestación se incrementó en 88% en junio último con respecto al mismo mes de 2018.

Hace cerca de 5 años, el 23 de septiembre de 2014 se firmó una declaración que involucraba a 32 naciones y diferentes empresas, las que se comprometían a reducir a la mitad la desaparición de bosques para el 2020 y reducirla totalmente para el 2030.Este acuerdo también contemplaba recuperar más de 350 millones de hectáreas de tierras degradadas en todo el globo.

"ESTAMOS PERDIENDO LA BATALLA"

El vicepresidente del Instituto World Resources, Craig Hansen, dijo este jueves en una conferencia: “Cinco años después, estamos perdiendo la batalla”.

Según Hansen , si no se llega a frenar la deforestación y no se restauran los bosques degradados, el cambio climático no podrá ser revertido.

De acuerdo a los expertos, la “Declaración de Nueva York sobre los bosques” no ha servido de mucho, ya que en la últimas décadas solo se han restaurado 27 millones de hectáreas de bosque.