Hallan más de 100 bolsas con restos humanos en un bosque de México

Las autoridades del estado mexicano de Jalisco informaron del hallazgo de 119 bolsas con restos humanos, tras concluir la excavación de una fosa clandestina hallada a principios del mes de setiembre en el municipio de Zapopan.

Desde el 3 de setiembre pasado, fueron extraídas decenas de bolsas con restos humanos del lugar, luego que los peritos desplegaron un operativo de excavación a más de 10 metros de profundidad que finalizado esta semana.

Una denuncia ciudadana permitió llegar a la fosa clandestina localizada en un pozo. El número de cuerpos en las 119 bolsas aún no ha podido ser determinado pues los peritos no pueden abrirlas mientras no puedan analizarlas de manera conjunta.