Bahamas: 2500 desaparecidos tras paso de huracán Dorian

Bahamas. Funcionarios señalaron durante una conferencia de prensa llevada a cabo este miércoles que han registrado a 2500 personas desaparecidas tras el devastador pase del huracán Dorian en sus tierras.

Estos advirtieron, no obstante, que no se ha verificado la lista completa para ver si alguna de ellas se encuentra en algún refugio. "Esta lista aún no se ha verificado con los registros gubernamentales de quienes se quedan en refugios o que han sido evacuados", dijo Carl Smith, portavoz de la Agencia Nacional de Manejo de Emergencias.

Asimismo indicaron que el procesamiento de sus datos está “en marcha”. Como se recuerda, debido a este siniestro, miles de personas se encuentran en refugios alrededor de las islas.

Las autoridades confirmaron 50 muertes causadas por la tormenta que azotó Bahamas el pasado 1° de septiembre.