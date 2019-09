Donald Trump despidió a su asesor de Seguridad Nacional, John Bolton

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes, a través de su cuenta de Twitter, el despido fulminante de su consejero de Seguridad Nacional, John Bolton, alegando que no está de acuerdo con "muchas de sus sugerencias".

"Anoche informé a John Bolton que ya no necesito sus servicios en la Casa Blanca. Estoy en desacuerdo con muchas de sus sugerencias, al igual que otras personas de la Administración, y por eso le he pedido su renuncia quien me la hado esta mañana", escribió.

No obstante, minutos después de hacerse pública su salida de la Casa Blanca el veterano asesor replicó también, a través de Twitter, que fue él quien le presentó anoche su carta de renuncia a Trump. "El presidente me dijo que habláramos mañana", indicó.

John Bolton había reemplazado a Herbert Raymond McMaster en marzo del 2018, quien a su vez ocupó el puesto de Michael Flynn tras su dimisión en febrero del 2017. Los cambios en el equipo de asesores de Donal Trump se han dado desde que empezó su mandato.