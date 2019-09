Britney Spears: padre de la cantante renuncia a su custodia

Jamie Spears, padre de la cantante Britney Spears, decidió renunciar temporalmente como tutor de su hija, debido a que el exesposo de la "Princesa del pop", Kevin Federline presentó un informe policial acusándolo de abusar físicamente de su hijo Sean, de 13 años.

Debido a ello, Jamie presentó documentos legales para "renunciar temporalmente a los poderes de tutoría por razones de salud personal" y pidió que se nombrara a Jodi Montgomery, como la tutora temporal de Spears, según los nuevos documentos legales obtenidos por el sitio estadounidense, TMZ.

Asimismo, desea que se lleve a cabo una audiencia para el próximo lunes. También indicó que Britney es "capaz pero no está dispuesta" a asistir a la audiencia. Él también reveló que su hija no quiere impugnar el procedimiento y no se opone a nombrar temporalmente a Montgomery como su tutora.

Mientras tanto, se sabe que Montgomery ya ha aceptado el cargo y actuará como tutora temporal de la famosa cantante.