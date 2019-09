Linchan a dos hermanos por supuestamente secuestrar a una joven

Conmoción en México, unos 300 pobladores del municipio de Tenancingo lincharon a un hombre y una mujer, ambos hermanos, por supuestamente secuestrar a una joven, con fines de explotación sexual. Su familia había denunciado su desaparición y era intensamente buscada.

Los hechos ocurrieron la madrugada del sábado, cuando los habitantes reconocieron el auto en el que —dijeron— dos días antes había subido la joven desaparecida. Detuvieron al conductor y lo golpearon hasta que dijera donde vivía y dónde tenía a la mujer, el hombre reveló que su domicilio estaba en el vecino municipio de Papalotla.

Los agresores se trasladaron hasta la localidad aledaña, llegaron a la vivienda del hombre, ahí encontraron a su hermana, a quien golpearon y llevaron a la plaza principal de Tenancingo, donde ya estaba su hermano, y los lincharon, pese a sus gritos de inocencia.

Los policías de Papalotla y Tenancingo aseguraron que no pudieron hacer nada, pues se vieron rebasados por el número de habitantes enardecidos. La mujer secuestrada hasta ahora no aparece, no estaba en la casa de los hermanos asesinados.