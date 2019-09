Linda Hamilton asegura que lleva 15 años sin tener relaciones sexuales

La protagonista de la saga de Terminator, ha expuesto que el hecho de no mantener relaciones sexuales no es un aspecto al que le de importancia.

La actriz de la saga de Terminator, Linda Hamilton ha hecho una confesión íntima que ha sorprendido a muchos. Como se sabe ella se divorció del director James Cameron en 1999 y según esta revelación parece que no ha mantenido relaciones sexuales desde aquel entonces.

Para la reconocida publicación “The New York Times” ha señalado que es célibe desde hace por lo menos 15 años, también ha expresado que el hecho de no haber tenido sexo durante varios años no es algo a lo que de importancia.

“Uno pierde la cuenta, porque simplemente no importa, o al menos a mi no me importa. Tengo una relación muy romántica con mi mundo y la gente que habita en él” agregó.

Cabe señalar que a día de hoy, Hamilton vive en Nueva Orleans con sus dos perros. Allí, disfruta de una vida tranquila y alejada de la multitud y las fama.