EEUU: cliente de bar no se inmutó por delincuente armado y sacó cigarro para fumar en pleno robo

La delincuencia no conoce de fronteras y mantiene atemorizados a cualquiera que es víctima de su accionar. Sin embargo, ese no es el caso de un hombre que no se inmutó ante el accionar de un hampón que asaltó a mano armada el bar al cual había acudido en San Luis – Misuri (Estados Unidos).

El hecho ocurrió el pasado 28 de agosto y quedaría registrado gracias a las cámaras de videovigilancia del negocio, donde se aprecia el terror vivido entre casi todos los clientes, a excepción de esta persona, quien en todo momento fue intimado por el sujeto que llevaba en su poder un rifle.

Inclusive forcejeó con este hombre para arrebatarle su teléfono móvil y en lugar de acatar sus órdenes, sacó un cigarro y comenzó a fumar.

Ante la negativa de su víctima, el malhechor desistió y fue tras los demás clientes, a quienes sí quitó sus pertenencias. Además, hace lo propio con el encargado del bar para adueñarse del dinero que había en la caja registradora. Tras el robo, este delincuente huyó con la suma aproximada de 300 dólares.

Por su parte, esta persona que pudo resultar herida por su posición frente al maleante, detalló las razones que lo motivaron a ello. “Estoy casando de que la gente piense que puede controlar a las personas con armas de fuego o actitudes así (…). No estaba realmente preocupado. Tenía el pensamiento de que (el ladrón) no quería dañar a nadie, solo quería dinero para drogas”, precisó.

Finalmente el dueño del negocio, agradeció la viralización del video y afirmó que el hampón ya fue identificado y capturado por las autoridades. (RT En Español)