EEUU: corredora de autos 'más rápida del mundo' falleció en accidente

La corredora de autos que se hizo acreedora al título de la 'mujer más rápida en cuatro ruedas', Jessi Combs, perdió la vida a la edad de 39 años mientras intentaba batir un nuevo récord de velocidad.

El deceso de la también presentadora de televisión ocurrió el último martes 27 de agosto y fue confirmada por Terry Madden, un miembro de su equipo, a través de Instagram.

"Lamentablemente la perdimos ayer en un horrible accidente, fui el primero en llegar y créanme, hicimos todo lo humanamente posible para salvarla", precisó.

Asimismo, en otra parte del escrito, le mandó unas emotivas palabras. "No sé cómo decir nada de esto, pero hay que decirlo todo. Nunca he amado o sido amado por nadie tanto como esta increíble mujer @thejessicombs. Ella fue verdaderamente mi unicornio y disfruté cada minuto que tuve con ella, fue el espíritu más asombroso que he conocido o conoceré", señaló.

El fatal desenlace ocurrió en el sur del Condado de Harney, en Oregon (Estados Unidos), cuando Jessi Combs trataba de batir un récord a bordo de un vehículo a reacción de 52.000 caballos de fuerza, que junto a su equipo, habían fabricado.