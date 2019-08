Leonardo DiCaprio crea un fondo de 5 millones de dólares para salvar el Amazonas

La fundación por medioambiental Earth Alliance, impulsada por el actor Leonardo DiCaprio, ha prometido donar 5 millones de dólares para preservar el Amazonas, zona devastada por los incendios forestales desde hace más de 20 días.

La organización, recientemente creada por DiCaprio y los filántropos Laurene Powell Jobs y Brian Seth, espera recaudar dinero para ayudar a combatir los incendios.

La fuerte suma será destinada a cinco organizaciones locales que trabajan para combatir incendios: Instituto Associacao Floresta Protegida, Coordination of the Indigenous Organizations of the Brazilian Amazon, Instituto Kabu, Instituto Raoni e Instituto Socioambiental.

"La selva amazónica está en llamas, con más de 9.000 incendios forestales que abrasan paisajes delicados e irremplazables en todo Brasil esta semana", se lee en el comunicado en su página.