Kenny Rogers: la estrella country cumple 81 años

Hace dos años se retiro de la música. Kenny Rogers la reconocida estrella del country dijo a dios a los grandes recitales con un intenso concierto final en el que estrellas como Dolly Parton y Lionel Richie cantaron en un escenario de Nashville, Tennessee, los mayores éxitos del músico que se mostró visiblemente conmovido durante su despedida.

Pero para Rogers, que cumple 81 años no hay vuelta atrás. "No esperas a retirarte hasta que la gente se haya olvidado de ti", dijo a la revista "Rolling Stone". "He logrado todo lo que quería lograr, no queda nada a lo que aspire".

Ahora pasa más tiempo con su familia, confesó Rogers, que se ha casado cinco veces. Su hijo mayor tiene más de 50 años y con su quinta esposa, Wanda Miller, tuvo gemelos hace unos diecisiete años.

El cantante country de voz áspera vendió más de 120 millones de álbumes en todo el mundo a lo largo de su carrera, y recibió numerosos premios. Muchos de sus éxitos, como "The Gambler", "Islands in the Stream" o "Lady", se han transformado en clásicos de la música contemporánea.