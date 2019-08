Hong Kong: manifestantes utilizan Pokémon GO para coordinar puntos de protesta

Las protestas por una ley de extradición en Hong Kong se han prolongado desde hace meses, un reciente informe ha revelado que muchos de los manifestantes coordinaban a través de la app Pokémon GO.

Un informe de la BBC ha revelado un insólito dato sobre las protestas que desde hace meses se vienen desarrollando en Hong Kong: algunos jóvenes mencionaron su método de planificación de marchas y la forma en la que congregan personas gracias a Pokémon GO.

Pokémon GO, una app de juego que tiene incorporado mapas de todas las ciudades para la búsqueda de criaturas digitales, sirve además como medio de comunicación no tradicional gracias a su chat interno. No obstante, los jóvenes han cuidado su lenguaje y utilizan términos propios del mundo como las ´Pokeparadas´ las que se utilizan de puntos de reunión.

Las violentas manifestaciones no han cesado desde que entró en vigencia una ley que propone autorizar solicitudes de extradición entre China, Taiwán, Macao y Hong Kong por delitos como homicidio y violación.

Sin embargo, los manifestantes, que han llegado a cifras de hasta 240 mil, critican el sistema de justicia chino, denominado sesgado y arbitrario.