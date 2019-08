Mujer asesina a golpes a su hija porque comía muy despacio

En China, la policía detuvo a una mujer tras golpear a su hija de siete años hasta la muerte por sus modales en la mesa. La menor murió en el hospital tras ser ingresada con graves contusiones.

Según informes policiales, la madre agredió a la niña con una barra de hierro porque le fastidiaba que comiera lentamente en la mesa. Aparentemente, ella le había advertido varias veces que la golpearía, hasta que perdió la paciencia y pidió a su esposo que abandonara la habitación.

''No me atreví a detener a mi esposa. También me golpeó cuando traté de evitar que golpeara a la niña'', señaló el padre.

Cuando el hombre regresó a la habitación, el cuerpo de la niña estaba cubierto de moretones y heridas. Intentó llevarla al hospital pero su esposa se lo impidió. Solo cuando la condición de la niña empeoró la trasladaron al hospital, donde murió un par de horas después pese a la atención médica recibida.